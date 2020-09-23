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Полузащитник «Спартака» может перейти в «Ростов»

19:35
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По данным «СЭ», 18-летний игрок «Спартака» и юношеской сборной России Константин Шильцов может продолжить карьеру в «Ростове». Кроме того, к нему проявили интерес еще несколько клубов премьер-лиги.

Шильцов — воспитанник елецкого футбола. По амплуа — центральный полузащитник и атакующий полузащитник. В «Спартак» он перешел год назад из «Мастер-Сатурна».

Хавбек уже привлекался к тренировкам с первой командой красно-белых, когда Аяза Гулиева переводили в «Спартак-2». (Александр Бобров)

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