Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России-2024/25 против ЦСКА.
«Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».
«Ростов» сыграет первый матч нового сезона дома на стадионе «Ростов Арена». Матч с ЦСКА состоится 20 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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