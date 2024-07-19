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Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России-2024/25 против ЦСКА.

«Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» сыграет первый матч нового сезона дома на стадионе «Ростов Арена». Матч с ЦСКА состоится 20 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Щетинин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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