Полузащитник «Ростова» Хасимото рассказал о восстановлении от травмы

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото рассказал о своем восстановлении от травмы колена, полученной 22 ноября в матче 15-го тура против «Рубина» (2:0).

«Счастлив, что начал тренироваться на поле. Восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Мне очень помогла поддержка болельщиков! Эти сообщения и пожелания придали сил. Спасибо большое всем вам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться на поле!» — приводит пресс-служба «Ростова» слова Хасимото.

Хасимото перешел в «Ростов» из «Токио» летом 2020 года. На счету 27-летнего японца 5 голов в 14 матчах за российскую команду.