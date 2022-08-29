Моро обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в «Болонью»

Полузащитник Никола Моро обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в «Болонью».

Сегодня 29 августа пресс-служба бело-голубых объявила о том, что Моро перешел в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, веселых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали мое пребывание здесь приятным с первого до последнего дня», — приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».

24-летний хорват поблагодарил фанатов за поддержку и попросил их вернуться на трибуны домашнего стадиона «Динамо» — «ВТБ Арена».

«Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперед, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!

Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только Динамо!» — сказал он.

Игрок выступал за «Динамо» с 2020 года. За клуб хавбек провел 66 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах РПЛ за бело-голубых и отдал две результативные передачи.