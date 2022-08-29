Битва «Спартака» и «Зенита», переход Захаряна в «Челси». Live в 15.00

На канале «Вышли!» журналисты «СЭ» обсуждают главные новости российского футбола (изменения в руководстве «Спартака», возможный переход Арсена Захаряна в «Челси», предстоящий матч «Спартака» и «Зенита»), а также события 7-го тура РПЛ.

В эфире — Леонид Волотко, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев. Начало — в 15.00 по московскому времени.