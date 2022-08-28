Керк: «На сегодняшний момент я остаюсь в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал разговоры о его возможном уходе из команды.

— Цорн заявил об интересе европейских клубов к вам, что вы думаете о своем будущем?

— Вы каждую неделю спрашиваете, как вы видите, я с парням каждый тур на поле. Я не выгляжу недовольным, поэтому нет смысла говорить о моем уходе. Если это случится, то случится. Но на сегодняшний момент я остаюсь в «Локомотиве».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.