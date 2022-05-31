«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Кабутовым

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым.

Соглашение с 30-летним россиянином было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Кабутов перешел в «Уфу» из «Крыльев Советов» в феврале 2022 года. Футболист забил 1 гол в 13 матчах за команду.

«Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и вылетела из РПЛ в ФНЛ.