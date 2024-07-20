Полузащитник «Динамо» Фомин получил первую красную карточку за карьеру в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил красную карточку в матче против «Факела» в 1-м туре РПЛ.

27-летний хабвек покинул поле на 39-й минуте. Это удаление стало для Фомина первым за 139 матчей в РПЛ. Ранее его удаляли только в первой лиге.