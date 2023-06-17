Полузащитник ЦСКА Сигурдссон может продолжить карьеру в «Блэкберне»

«Блэкберн» интересуется полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном, сообщает исландское издание Fotbolti.

По данным источника, английский клуб рассматривает 24-летнего футболиста как замену вингеру Бену Бреретону Диасу, который с большой долей вероятности уйдет из команды этим летом.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА, в сезоне-2022/23 он выступал за «Норрчепинг». На счету хавбека 9 голов в 15 матчах чемпионата Швеции-2023.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость исландца в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.

«Блэкберн» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. В сезоне-2022/23 команда заняла седьмое место в турнирной таблице лиги с 69 очками в 46 матчах.