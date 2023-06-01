Салтыков: «Дзюба — самый крутой игрок РПЛ, начиная с марта»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Кто самый крутой игрок РПЛ для тебя на данный момент?

— Если говорить о дистанции, то Малкому равных нет. Если мы скажем про отрезок, начиная с марта, то Дзюба. Он пришел в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он с ней поднялся и обезопасил ее. Он забивает, отдает, все цепляет, бьется за каждый мяч. Это большой пример для каждого, — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.