Погребняк лучшим игроком сезона назвал Эль-Кабира
22:25
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выбрал полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира лучшим игроком сезона. Хавбек провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Игроки «Урала» в большинстве своем назвали лучшим игроком сезона Артема Дзюбу.
В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»
Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»
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