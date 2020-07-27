Погребняк лучшим игроком сезона назвал Эль-Кабира

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выбрал полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира лучшим игроком сезона. Хавбек провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Игроки «Урала» в большинстве своем назвали лучшим игроком сезона Артема Дзюбу.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»