Подольски заявил, что был близок к переходу в российский клуб

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски рассказал о переговорах с «Локомотивом».

— Если судить по прессе, то самый реальный вариант у вас был с «Локомотивом» во времена Ольги Смородской.

— Мы встречались тогда в Кельне, вели предметные переговоры. Все было очень профессионально со стороны «Локомотива», я действительно был близок к переходу. Но потом возникла возможность перейти в лондонский «Арсенал». Играть в английской премьер-лиге было моей мечтой, так что принял решение в пользу этого варианта. Думаю, это было правильно.

(Константин Алексеев)