Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски рассказал о том, как мог оказаться в РПЛ и поделился мнением о влиянии ЧМ-2018 на популярность футбола в России.

— Вы же могли когда-то оказаться в РПЛ?

— И не один раз. Не стану называть клубы, но предложений хватало, мы встречались, вели переговоры, но в итоге не срослось. Я много раз играл против российских клубов и сборной. В Дортмунде в 2008-м году, помнится, забил гол (это был отборочный матч ЧМ-2010 — прим.К.А.). Москва — прекрасный город. Россия провела прекрасный чемпионат мира, я приезжал на него. К этому турниру построено много отличных стадионов, у вас прекрасно болеет публика. В общем, от вашей страны у меня только положительные впечатления. Надеюсь, ЧМ-2018 дал импульс футболу в стране. И если он отставал по популярности от хоккея, то теперь выйдет вперед. В России много сильных клубов, лига высоко в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» в последние годы полон амбиций, в Москве клубы всегда сильны, сейчас «Ростов» прибавляет. У вас 6-7 команд претендуют на первое место, чемпион постоянно меняется, это интересно.

(Константин Алексеев)