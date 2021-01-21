Подольски назвал российских футболистов, которые ему больше всего запомнились

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски рассказал, какие российские футболисты запомнились ему больше всего.

— Какие российские футболисты вам особенно запомнились?

— В первую очередь Андрей Аршавин, с которым мы вместе выступали в «Арсенале». Маленький, но очень техничный игрок, который многое умел на поле. Да и как личность оставил очень приятное впечатление. Знаю, что он теперь работает в «Зените». Сейчас играю в «Антальяспоре» с Федором Кудряшовым. Он спокойный, говорит мало, но тоже отличный парень. А так помню много футболистов, конечно. И Акинфеева, и Жиркова, и братьев Березуцких, и Нойштедтера.

(Константин Алексеев)