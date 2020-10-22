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«Почему убивают невинных?» Реакция Мозеса на протесты в Нигерии

17:20
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возмущен гибелью мирного населения во время протестов в Нигерии. 29-летний футболист родом из этой страны.

«Почему убивают невинных протестующих? Довольно. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — написал Мозес в Twitter.

В Нигерии протестуют против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012 года SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа.

В результате столкновений с полицией погибли местные жители

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