«Почему убивают невинных?» Реакция Мозеса на протесты в Нигерии
17:20
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возмущен гибелью мирного населения во время протестов в Нигерии. 29-летний футболист родом из этой страны.
«Почему убивают невинных протестующих? Довольно. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — написал Мозес в Twitter.
В Нигерии протестуют против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012 года SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа.
В результате столкновений с полицией погибли местные жители