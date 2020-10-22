«Почему убивают невинных?» Реакция Мозеса на протесты в Нигерии

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возмущен гибелью мирного населения во время протестов в Нигерии. 29-летний футболист родом из этой страны.

«Почему убивают невинных протестующих? Довольно. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — написал Мозес в Twitter.

Why are innocent protestors being killed?

Enough is enough.

Nigerians have the right to protest and not be killed for it. #PrayForNigeria?? pic.twitter.com/K1IiRU1YaC — Victor Moses (@VictorMoses) October 22, 2020

В Нигерии протестуют против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012 года SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа.

В результате столкновений с полицией погибли местные жители