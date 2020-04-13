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Почему Тчуйсе не сыграл ни одного матча за Россию

06:00
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» рассказал, почему так и не сыграл за сборную России.

— Вы могли стать первым легионером, который сыграл бы за сборную России. Сейчас этим никого не удивить — Фернандес, Гильерме выступают за российскую команду. Спустя 20 лет готовы раскрыть секрет, почему в итоге не провели за Россию ни одного матча?

— Я очень рад за них. Хотел сделать то же самое, но тогда все было по-другому.

— Некоторые ваши партнеры говорили, что дело в мафии, которая вам угрожала. Это правда?

— В то время ситуация была сложной.

— Вам действительно поступали угрозы?

— Без комментариев.

— Вы жалеете о том, что так и не получилось сыграть за Россию?

— Не хочу говорить об этом. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Тчуйсе — здесь

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