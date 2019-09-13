Почему «Спартак» заплатил за Крала 12 миллионов евро. Томас Цорн все объяснил

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Алекса Крала. Он отметил, что сделка состоялась из-за того, что клуб довольно рано вошел в переговоры

— Хотел бы обсудить трансферы Крала и Тила. Чехи говорят, что вы несколько раз улучшали предложение — не считаете, что за 12 миллионов они должны привезти его с перевязанным бантиком? 12 миллионов — это очень много?



— Рынок так устроен. На Крала были претенденты из АПЛ, мы его брали на перспективу. Да, для нас это очень большой трансфер, но игрок с большим потенциалом. Он один из самых талантливых в своем возрасте в Чехии, игрок сборной, есть потенциал роста. Мы когда-то сможем его продать с позитивной разницей. Его стиль может быть интересен немецкому, английскому футболу.



— Как удалось осуществить сделку?



— Сделка состоялась из-за того, что мы довольно рано вошли в переговоры. Чехи не сильно хотели его продавать, «Славия» впервые вышла в Лигу чемпионов, и для чехов было важно, что мы дали ему доиграть квалификацию.



— А чешский футбол — показателен? Чем Крал так крут?



— Физически очень силен, это показали и тесты, которые мы делали. Для нас важна перспектива, мы делали большое исследование по игроку, изучили все аспекты. У него правильный настрой — ему ничего не давалось легко, он много над собой работал. Все, чего Крал достиг, добивался сам, через тренировки и труд. Он в ДЮСШ работал с психологом-мотиватором. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь