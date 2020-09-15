Почему «Спартак» проиграл ЦСКА? Акинфеева — в сборную? Live с Алланазаровым, Соломатиным и Гавриловым — в 20.00
15:55
Максим Алланазаров вместе с известным защитником ЦСКА Андреем Соломатиным и знаменитым полузащитником «Спартака» Юрием Гавриловым обсуждает события тура в РПЛ.
Главные темы:
— Огненное дерби ЦСКА — «Спартак»: Акинфеева — в сборную?
— «Динамо» просит отправить Лапочкина на полиграф за судейство с «Рубином»
— «Локомотив» не побеждает пять туров подряд
— «Зенит» вернул лидерство, а «Сочи» — выше «Спартака»
— «Ротор» — чемпион России по ковиду
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи