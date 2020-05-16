Почему Лахиялов не подал руку Хиддинку. Объясняет сам футболист

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» вспомнил свою последнюю встречу с главным тренером команды из Махачкалы Гусом Хиддинком.

— Я выходил из своей раздевалки — а Гус из своей. На «Анжи Арене» они друг напротив друга, метра три разделяют. Два шага сделай — и можно поздороваться, — сказал Лахиялов. — Вижу — собирается протянуть мне руку. Отстранился: «Мистер, не надо ко мне подходить!» — «Шамиль...» Я развернулся и ушел в другую сторону. Больше встреч у нас не было.

— Сильно удивился?

— Да мне, честно говоря, до его реакции дела никакого... Рассказывали — его это все сильно удивило. Да тоже эмоции! У нас если человек протягивает руку — ты обязан ее пожать. Даже если не очень хочется.

— Хиддинк вам реально показался слабым тренером?

— Никогда я не говорил, что он «слабый»! Просто не выкладывался в «Анжи». Ничего для клуба не сделал. Мне лично ничего в футболе не открыл. (Юрий Голышак)

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