Гендир «Динамо» Пивоваров: «В ближайшее время мы анонсируем нападающего, выступавшего на Олимпиаде»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, будет ли в команде усиление.

— Ждать ли усиления в «Динамо»? Усиление будет. В ближайшее время мы анонсируем одного игрока — нападающего, который выступал на Олимпиаде, — сказал Пивоваров.

В матче 4-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» — 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Максим Глушенков.

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.