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Петраков рассказал, как Слуцкий сменил его в 2005 году на посту главного тренера «Москвы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер омского «Иртыша» Валерий Петраков рассказал, как Леонид Слуцкий сменил его в 2005 году на посту главного тренера «Москвы».

«Был ли у меня конфликт со Слуцким? Ну, какой конфликт... Белоус меня снял с должности и Слуцкого поставил. Потому что все футбольные тренеры так на работу не устраиваются — на живое место не идут. Нормальные тренеры так не делают. А он — пришел. Мы с ним после этого не общались», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».

«Москва» стала первым клубом, который Леонид Слуцкий возглавил в РПЛ. В этой команде он проработал до 2007 года. Позже специалист возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и «Рубин».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-petrakov-tak-kak-slutskij-trenery-na-rabotu-ne-ustraivayutsya/
Футбол
РПЛ
ФК Москва
Валерий Петраков
Леонид Слуцкий
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1
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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