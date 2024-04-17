Песьяков: «Мои силовые показатели сейчас на максимуме за всю карьеру»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— Ваше противостояние с Александром Беленовым. Вам не кажется, что еще 2-3 года — и придет новое поколение?

— Безусловно, этот момент когда-то наступит. Хотелось бы его немножко оттянуть. Саша меня старше на полтора года. Опять же, как здоровье позволит. Сейчас я себя чувствую великолепно, полон сил, энергии. Мои силовые показали сейчас на максимуме за всю карьеру, скажем так, — цитирует Песьякова «РБ Спорт»

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 раз отыграл на ноль.