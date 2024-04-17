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Песьяков: «Мои силовые показатели сейчас на максимуме за всю карьеру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— Ваше противостояние с Александром Беленовым. Вам не кажется, что еще 2-3 года — и придет новое поколение?

— Безусловно, этот момент когда-то наступит. Хотелось бы его немножко оттянуть. Саша меня старше на полтора года. Опять же, как здоровье позволит. Сейчас я себя чувствую великолепно, полон сил, энергии. Мои силовые показали сейчас на максимуме за всю карьеру, скажем так, — цитирует Песьякова «РБ Спорт»

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 раз отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
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 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
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 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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