Первый тренер Денисова считает, что полузащитник не сможет стать его коллегой

Василий Костровский, первый тренер экс-полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова считает, что футболист не будет заниматься тренерской работой.

– Игорь достаточно категоричный. Да и того терпения, которое должно быть у тренеров, ему, наверное, для этой профессии не хватит. Он всегда на 100 процентов и даже больше относился к себе и своему труду – и того же требовал от партнеров по команде, - сказал Костровский. - А тренерская работа – она другого плана, там очень много надо терпеть, помогать в плане роста, нельзя добиться серьезных преимуществ сразу же. Поэтому, думаю, вряд ли тренерская карьера будет ему интересна. (Егор Бычков)

Полностью интервью Василия Костровского - здесь.