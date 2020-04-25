Первый гол Роберто Карлоса в РПЛ. Он был забит ровно 9 лет назад

РПЛ в своем официальной Instagram вспомнил, как ровно 9 лет назад бразильский защитник Роберто Карлос забил свой первый гол в РПЛ. Это случилось в матче 6-го тура переходного чемпионата России-2011/12 «Анжи» — «Динамо» (2:2).

В составе «Анжи» бразилец провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. С 29 сентября 2011 года футболист стал временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, Андрея Гордеева. В марте 2012 года он был отзаявлен из числа игроков команды и стал директором «Анжи», объявив о завершении карьеры игрока. По окончании сезона-2012/13 Роберто Карлос покинул махачкалинский клуб.

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