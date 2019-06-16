Первая тренировка "Спартака" после отпуска. Видео

"Спартак" проводит первую тренировку после отпуска, информирует официальный Твиттер красно-белых. Вчера, 15 июня, москвичи проходили медосмотр.
"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.
🔴⚪️ Красно-белые вышли на первую тренировку в сезоне!#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/L9Rk768NVx— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Загрузка...