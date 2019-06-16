12:01 | Футбол — РПЛ

Первая тренировка "Спартака" после отпуска. Видео

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"Спартак" проводит первую тренировку после отпуска, информирует официальный Твиттер красно-белых. Вчера, 15 июня, москвичи проходили медосмотр.

"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

 

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