«Перспективный весь в работе». Глушаков показал фотографии с тренировки «Химок»

Полузащитник Денис Глушаков в Instagram опубликовал новые фотографии с тренировки «Химок».

«Перспективный весь в работе», — подписал снимки футболист.

33-летний футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей за команду, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2021 года.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице.