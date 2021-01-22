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«Перспективный весь в работе». Глушаков показал фотографии с тренировки «Химок»

17:51
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Полузащитник Денис Глушаков в Instagram опубликовал новые фотографии с тренировки «Химок».

«Перспективный весь в работе», — подписал снимки футболист.

33-летний футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей за команду, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2021 года.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице.

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