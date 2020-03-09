Перфоманс фанатов «Спартака» в честь Игоря Нетто на матче с «Краснодаром»

Болельщики «Спартака» подготовил красочный перфоманс в честь знаменитого футболиста клуба Игоря Нетто.

— Игорь Нетто. Капитан на все времена, — гласит надпись на баннере.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры, с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал кубок страны. В составе сборной Советского Союза Нетто побеждал на футбольном турнире Олимпиады-1956, а также выигрывал первый в истории чемпионат Европы по футболу в 1960 году.