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Перфоманс фанатов «Спартака» в честь Игоря Нетто на матче с «Краснодаром»

16:50
Баннер болельщиков «Спартака» в честь Игоря Нетто. Фото Фратрия
Баннер болельщиков «Спартака» в честь Игоря Нетто. Фото Фратрия
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Болельщики «Спартака» подготовил красочный перфоманс в честь знаменитого футболиста клуба Игоря Нетто.

— Игорь Нетто. Капитан на все времена, — гласит надпись на баннере.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры, с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал кубок страны. В составе сборной Советского Союза Нетто побеждал на футбольном турнире Олимпиады-1956, а также выигрывал первый в истории чемпионат Европы по футболу в 1960 году.

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