Перед переходом в "Зенит" Ракицкий побеседовал с Луческу

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий сказал, что перед переходом в петербургский клуб беседовал с бывшим главным тренером команды Мирчей Луческу. Ракицкий играл у румынского специалиста в "Шахтере", из которого перешел в "Зенит" в январе.

- Луческу мне звонил, мы общались на тему. Говорили по телефону минут 15-20, - сказал Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале "Россия 24". - Больше о жизни разговаривали. Я спрашивал, как там вообще. Он заверил меня, что стадион топ, город топ, команда топ, что решение осталось за мной.

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