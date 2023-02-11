Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:02

Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отреагировал на новость о завершении карьеры экс-полузащитником клуба Павлом Мамаевым.

«У Павла есть самое главное для игрока — футбольный интеллект и хорошая техника в работе с мячом. Он нестандартно мыслит и действует на поле, был очень эффективен. Не хочется писать в прошедшем времени, потому что качества не имеют прошедшего времени.

Вспоминаю, как они со Смоловым подошли ко мне на тренировке и попросили разыграть пенальти в игре — я разрешил. Они тренировались и разыгрывали розыгрыш-пенальти каждый день на тренировках и в игре. Тогда еще с «Тереком» прекрасно его исполнили: Павел отдал передачу, а Федор забил. Не помню, чтобы кто-то ранее и сейчас так разыгрывали пенальти в России. Павел полностью отдавался игре и команде, за которую выступал. Всегда хотел играть в стартовом составе. Очень переживал, когда не играл. По характеру — лидер.

У нас были разные отношения, но мы всегда уважали друг друга. Очень жаль, что Павел решил закончить игровую карьеру. Благодарен ему за совместную работу в «Краснодаре»! Желаю, чтобы у него была такая же успешная реализация в дальнейшем в жизни! И пусть он когда-нибудь передаст свое футбольное мастерство молодым игрокам!» — сказал Кононов Sport24.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-kononov-mamayev-polnostyu-otdavalsya-igre-i-komande-za-kotoruyu-vystupal-po-kharakteru-lider
Павел Мамаев
Олег Кононов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Комличенко: «Результат второстепенен, но нельзя так проигрывать даже в товарищеских матчах»
Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»

Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости