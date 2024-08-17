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Борис Игнатьев: «Поражает, что Антон Миранчук до сих пор без клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о полузащитнике Антоне Миранчуке.

«Антон Миранчук — высококлассный футболист. Поражает, что он до сих пор находится без клуба. Таких игроков надо сохранять в нашем чемпионате. Не вижу смысла ему переходить в какой-нибудь слабый европейский клуб», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

28-летний экс-полузащитник «Локомотива» в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Антон Миранчук выступал за московский клуб с 2013 года.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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