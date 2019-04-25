На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Вопросы Мамаеву задает судья :

- Александра сказала мне, что как только села в машину, то задала Соловчуку вопрос: "Вы водитель Александра или Павла?" Была вероятность что вам бы попался знакомый личный водитель?

- У меня 96 процентов друзей ездят с водителями.

- С чего эта девушка взяла, что должен был приехать водитель?

- Мы вызывали такси и она могла так подумать.

- Но это такси, а не личный водитель?

- Сейчас можно заказать такси, который не скажет, что это именно такси. Есть много программ, где можно выбрать Мерседес или минивэн.

- Повторите, что сказал Соловчук Александре.

- Я таких петухов не вожу.

- Кому были адресованы эти слова?

- Как минимум Александру Кокорину.

- Как вы об этом догадались?

- Так как вряд ли Соловчук знал Протасовицкого.

- Это слово было обращено к Александру, так как Соловчук его узнал?

- После того, как отвел девушку в машину, я подошел и сказал: "Почему ты считаешь, что Кокорин петух?". Если бы это было не так, он бы сказал, что вы неправильно поняли. Он этого не отрицал.

- Если оскорбление прозвучало в адрес Кокорина, почему пошли к нему разбираться?

- Я не пошел с ним разбираться, хотел поинтересоваться.

- Зачем вы вообще шли? У Кокорина бы спросили, нуждается ли он в вашей защите? А Кокорин не вмешивается в эту ситуацию?

- Эта ситуация не была конфликтной. Идя туда, я не думал, что будет то, что произошло. Задал такой вопрос, потому что подумал, что девушка что-то не так поняла. По крайней мере, если бы он имел в виду, что он этого не говорил, он бы это сказал.

- Он потом повторил эти слова?

- Он сказал, что это мое мнение. Диалог начался с этих слов.

- А дальше вы о чем с ним разговаривали?

- Саша с ним разговаривал. Я отошел чуть правее от Саши и уже не слышал.

- Вам не показалось на видео, что вы несколько раз пытались прикоснуться к Соловчуку?

- С учетом диалога, который состоялся, может быть, Саша в тот момент почувствовал, что конфликт может перерасти во что-то другое.

- Зачем руки к Соловчуку притягивали?

- Я не хотел мириться с тем, что он говорит. Саша спрашивает: "Объясни, почему ты так считаешь?" Он говорит, что это его мнение. (Арман Мкртчян)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live