Павел Мамаев — о голе «Спартаку»: «Оказался в нужном месте»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в перерыве матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» поделился впечатлением от своего гола. Хавбек отличился на 26-й минуте с передачи Романа Еременко, этот мяч стал единственным за первые 45 минут.
— Голевая комбинация? Оказался в нужном месте, — сказал Мамаев в эфире «Матч премьер». — У нас сейчас команда обновляется. Идет акцент больше на прессинг, динамику и остроатакующий футбол. Думаю, пока это получается. Со «Спартаком» тяжело играть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.