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Павел Мамаев — о голе «Спартаку»: «Оказался в нужном месте»

17:35

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в перерыве матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» поделился впечатлением от своего гола. Хавбек отличился на 26-й минуте с передачи Романа Еременко, этот мяч стал единственным за первые 45 минут.

— Голевая комбинация? Оказался в нужном месте, — сказал Мамаев в эфире «Матч премьер». — У нас сейчас команда обновляется. Идет акцент больше на прессинг, динамику и остроатакующий футбол. Думаю, пока это получается. Со «Спартаком» тяжело играть.

Спартак — Ростов

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