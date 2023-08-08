Паршивлюк: «В «Динамо» есть «совет капитанов», который вместе принимает решения»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, что в команде коллективное капитанство.

— Мне повязка не нужна, чтобы кому-то что-то высказать или принять на себя какое-то решение, — цитируют «Известия» Паршивлюка. — Поэтому это только формальность, которая лишь для журналистов, для публики. Но внутри коллектива это не важно. Не могу сказать, что она играет какую-то роль.? Можно и так сказать, что в «Динамо» коллективное капитанство. Есть «совет капитанов», который вместе принимает решения или выдвигает какие-то моменты на рассмотрения Марцела или руководства клуба.

— Вы, возможно, первый в истории человек, побывавший капитаном и «Спартака», и «Динамо». Как вы умудрились это сделать?

— Ну как умудрился? Я не знаю (смеется). Как-то умудрился, значит. Это же не мой выбор — люди выбирают. Может быть, чем-то заслужил уважение внутри коллектива.

После трех туров «Динамо» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.