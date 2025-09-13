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13 сентября 2025, 15:18

«Пари НН» — «Оренбург»: Олусегун через себя забил третий гол хозяев

Алина Савинова

«Пари НН» забил третий гол в матче 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 3:1.

На 53-й минуте отличился Олакунле Олусегун, который сыграл на добивание в падении через себя.

Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября 2025, 14:00. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
3:1
Оренбург

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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