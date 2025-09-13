«Пари НН» — «Оренбург»: Олусегун через себя забил третий гол хозяев
«Пари НН» забил третий гол в матче 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 3:1.
На 53-й минуте отличился Олакунле Олусегун, который сыграл на добивание в падении через себя.
Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.
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