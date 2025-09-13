Олег Иванов сравнил Хаджи с Романцевым и Ярцевым: «Спартаковский дух — это он»

Воспитанник «Спартака» Олег Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход из жизни бывшего администратора и генерального менеджера московского клуба Александра Хаджи.

«Это человек, который олицетворял «Спартак» на одном уровне с Романцевым и Ярцевым. Он всегда был рядом, помогал молодым ребятам, когда я приходил в команду. Если мы говорим про спартаковский дух, то это он. Мои соболезнования», — сказал Иванов.

Хаджи скончался в пятницу, 12 сентября, на 80-м году жизни. В «Спартаке» он начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился вплоть до конца 2008-го, в последние годы занимая пост генерального менеджера.

Прощание с Александром Хаджи состоится 15 сентября в спартаковском манеже в Сокольниках.