Парфенов рассказал о карантине «Урала» во время паузы в чемпионате

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как проходил карантин, связанный с пандемий коронавируса.

— Как вы и команда проводили карантин? Случай в мировом футболе уникальный.

— Сыграли матч с «Зенитом», команду не распускали, ждали окончательного решения. Сроки постоянно откладывались, было неведение, поэтому форму надо было поддерживать. Плюс эмоции у игроков, что происходило вокруг, — ситуация была напряженной. Дотренировались до конца марта, всех распустили, сам вернулся домой.

Общались с игроками по телефону, были общения с тренерами по физподготовке. Ребятам давали задания, плюс у кого-то из ребят есть свой фитнес-тренер. Ребята максимально с пользой проводили время.

— Люди просидели дома два месяца. После этого у вас получился график еще более плотный, чем у остальных.

— Да, нам добавилось два матча — перенесенная игра с «Шинником» и матч с «Химками». Игр должно быть достаточно много, плотность должна быть, но у нас как раз с этими кубковыми матчами иногда паузы не хватало.

— То есть зимой состав надо было более серьезно укреплять?

— Состав в принципе всегда нужно укреплять, если ставишь задачи. Любая команда нуждается в усилении, каждый тренер об этом скажет.