Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Я был в шоке. Он заслуживал новый контракт — это точно»
Оздоев заявил, что был шокирован уходом Дзюбы из «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из команды.
Дзюба покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.
«Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке», — цитирует Sport24 Оздоева.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой 33-летний россиянин по 4 раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок России.
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13
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14
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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