Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из команды.

Дзюба покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.

«Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке», — цитирует Sport24 Оздоева.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой 33-летний россиянин по 4 раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок России.