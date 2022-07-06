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Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Я был в шоке. Он заслуживал новый контракт — это точно»

Оздоев заявил, что был шокирован уходом Дзюбы из «Зенита»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из команды.

Дзюба покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.

«Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке», — цитирует Sport24 Оздоева.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой 33-летний россиянин по 4 раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-06-magomed-ozdoyev-mog-pereyti-v-betis-pochemu-ushel-iz-zenita-gde-prodolzhit-karyeru-intervyu-sport24
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
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ФК Зенит
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