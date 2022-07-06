В «Зените» прокомментировали травму полузащитника Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал повреждение полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана.

«Характер травмы выяснится после надлежащего обследования», — сказал Медведев «СЭ».

В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.

Мантуан и Куарежма должны прибыть в расположение «Зенита» в середине июля.