В «Зените» прокомментировали травму полузащитника Мантуана
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал повреждение полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана.
«Характер травмы выяснится после надлежащего обследования», — сказал Медведев «СЭ».
В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».
29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.
Мантуан и Куарежма должны прибыть в расположение «Зенита» в середине июля.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|17.07
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