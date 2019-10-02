Отец Дзагоева: «Отговаривал Алана от «Тоттенхэма»

Елибар Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, в интервью Youtube-каналу «КраСава» рассказал, как относился к возможному переходу сына в европейский клуб.

— Ваш сын — самый талантливый осетинский футболист за последние 10 лет. Все думали, что он уедет в Европу. Почему не получилось? Вы его отговаривали от «Тоттенхэма», — спросил Савин у отца Дзагоева

— Было такое. Боялся, что не заиграет как не заиграли многие российские футболисты.

— Говорят, Алан мог перейти в «Спартак», а не ЦСКА.

— Сын играл за Академию Коноплева в финале турнира против «Локомотива», он стал лучшим бомбардиров и лучшим футболистом. Ну а на турнире были агенты. Наверное, доложили в «Спартак». Но его перехватил ЦСКА.

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