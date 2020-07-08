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«Основная задача — не натренировать что-то, а восстановиться». Слуцкий — о матче с «Краснодаром»

8 июля 2020, 12:07
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 27-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре.

Из тех матчей, которые мы провели, сказать, чтобы мы где-то сильно проседали функционально, я не могу, но все-таки игры накапливаются, и предположить состояние сегодня, наверное, не может ни один тренер ни одной команды. Что касается футболистов, которые у нас будут готовиться к матчу, очень мы надеемся на то, что Уремович сможет присоединиться.

«Краснодар» — один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня, и играющий в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжелая игра".

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 9 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-glavnaya-zadacha-vosstanovitsya-posle-predyduschey-igry

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