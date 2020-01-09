Осипенко перешел из «Тамбова» в «Ростов»

Защитник «Тамбова» Максим Осипенко подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 4,5 года.

В текущем сезоне Осипенко провел 17 матчей в РПЛ и забил один гол.