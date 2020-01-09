Осипенко перешел из «Тамбова» в «Ростов»
10:16
Защитник «Тамбова» Максим Осипенко подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 4,5 года.
В текущем сезоне Осипенко провел 17 матчей в РПЛ и забил один гол.
Максим Осипенко — футболист «Ростова» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 9, 2020
Игрок заключил контракт на 4,5 года.
Приветствуем Максима в нашей команде, желаем ярких игр и побед.#ФКРостов #МыРостов #Осипенко #Осипенконашhttps://t.co/h2EQLC6JVs pic.twitter.com/oRsqVfzu8s
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