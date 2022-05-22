Геннадий Орлов: «Дзюба хорошо отработал свой контракт в «Зените». Но время пришло»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

— Насколько логичным выглядит уход Дзюбы из «Зенита»? Не пострадает ли от этого питерская команда?

— На мой взгляд, все вполне логично. Время пришло. Дзюбе как-то надо дальше решать свою судьбу. В «Зените» сейчас делают ставку на более скоростную игру. Считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Все последние победы «Зенита» связаны с ним. Даже в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.

— Кто теперь будет лидером раздевалки «Зенита»?

— Должен сказать, все ребята в команде отзываются об Артеме положительно. Он помогал молодым, подбадривал, подсказывал. Им было приятно, когда Дзюба делал комплимент. Теперь кто-то должен взять эту роль на себя.