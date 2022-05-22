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Сегодня, 18:18

Андрей Кобелев выступил против расширения РПЛ

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре клуба в сезоне-2021/22 и заявил, что выступает против расширения лиги.

«Для «Динамо» этот сезон еще не закончен, впереди финал Кубка России. Но я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточенная борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото. Команда на 92-й минуте пропускает и рискует вылететь из премьер-лиги, а уже на 102-й минуте у нее появляется шанс остаться в высшей лиге», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4702853-ne-nado-sozdavat-boloto-kobelev-vyskazalsya-protiv-rasshireniya-rpl.html

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20%

1.43

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13%

2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

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Андрей Кобелев (футбол)
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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