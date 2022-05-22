Андрей Кобелев выступил против расширения РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре клуба в сезоне-2021/22 и заявил, что выступает против расширения лиги.

«Для «Динамо» этот сезон еще не закончен, впереди финал Кубка России. Но я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточенная борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото. Команда на 92-й минуте пропускает и рискует вылететь из премьер-лиги, а уже на 102-й минуте у нее появляется шанс остаться в высшей лиге», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.