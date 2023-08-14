Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о матче «Зенита» против «Факела» (2:0) в 4-м туре РПЛ.
«Очевидно, что «Зенит» провел неровный матч. Два разных тайма. Надо было снимать все вопросы до перерыва. Хватало хороших моментов, «Зенит» имел большое преимущество, однако подвела реализация. А во второй половине встречи команда Сергея Семака, надо признать, «подсела». Многие игроки пока не готовы физически. «Факел» где-то мог и наказать.
Кто-то критикует «Зенит» за то, что команда вышла против «Факела» в пять защитников. А давайте посмотрим на тактику под другим углом. Семак попытался освежить фланги. Дуглас Сантос и Марио Фернандес в целом добавили остроты атаке. Другое дело, что им обоим еще надо выйти на пик формы.
Вендел пока показывает 60 процентов от своего уровня. Но до «Спартака» еще неделя. Подтянется и он, и Кладуиньо. Эракович вписался в построения Семака. Ренан играл уже аккуратнее по сравнению с матчем с «Динамо», вольностей и авантюр себе не позволял. Видимо, с ним провели беседу. В итоге — то, что надо!» — сказал Орлов «СЭ».
После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0