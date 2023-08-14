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Сегодня, 15:00

Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о матче «Зенита» против «Факела» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Очевидно, что «Зенит» провел неровный матч. Два разных тайма. Надо было снимать все вопросы до перерыва. Хватало хороших моментов, «Зенит» имел большое преимущество, однако подвела реализация. А во второй половине встречи команда Сергея Семака, надо признать, «подсела». Многие игроки пока не готовы физически. «Факел» где-то мог и наказать.

Кто-то критикует «Зенит» за то, что команда вышла против «Факела» в пять защитников. А давайте посмотрим на тактику под другим углом. Семак попытался освежить фланги. Дуглас Сантос и Марио Фернандес в целом добавили остроты атаке. Другое дело, что им обоим еще надо выйти на пик формы.

Вендел пока показывает 60 процентов от своего уровня. Но до «Спартака» еще неделя. Подтянется и он, и Кладуиньо. Эракович вписался в построения Семака. Ренан играл уже аккуратнее по сравнению с матчем с «Динамо», вольностей и авантюр себе не позволял. Видимо, с ним провели беседу. В итоге — то, что надо!» — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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