Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о матче «Зенита» против «Факела» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Очевидно, что «Зенит» провел неровный матч. Два разных тайма. Надо было снимать все вопросы до перерыва. Хватало хороших моментов, «Зенит» имел большое преимущество, однако подвела реализация. А во второй половине встречи команда Сергея Семака, надо признать, «подсела». Многие игроки пока не готовы физически. «Факел» где-то мог и наказать.

Кто-то критикует «Зенит» за то, что команда вышла против «Факела» в пять защитников. А давайте посмотрим на тактику под другим углом. Семак попытался освежить фланги. Дуглас Сантос и Марио Фернандес в целом добавили остроты атаке. Другое дело, что им обоим еще надо выйти на пик формы.

Вендел пока показывает 60 процентов от своего уровня. Но до «Спартака» еще неделя. Подтянется и он, и Кладуиньо. Эракович вписался в построения Семака. Ренан играл уже аккуратнее по сравнению с матчем с «Динамо», вольностей и авантюр себе не позволял. Видимо, с ним провели беседу. В итоге — то, что надо!» — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

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