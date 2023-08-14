Орлов о судействе в матче «Зенит» — «Факел»: «Клаудиньо провоцировали с первой минуты»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил судейство Павла Шадыхнова в матче «Зенит» — «Факел» (2:0).
«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с не назначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...
Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.
Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.
Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца — нет", — сказал Орлов «СЭ».
После 4-х туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0