Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Орлов о судействе в матче «Зенит» — «Факел»: «Клаудиньо провоцировали с первой минуты»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил судейство Павла Шадыхнова в матче «Зенит» — «Факел» (2:0).

«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с не назначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.

Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца — нет", — сказал Орлов «СЭ».

После 4-х туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»
«Разве судьи тащат «Зенит»? Клаудиньо бьют в кадык — даже желтой нет!» Орлов — о «Факеле» и битве со «Спартаком»
Деменко не считает Кассьерру лидером «Зенита» после ухода Малкома
ЦСКА — о голе Заболотного «Сочи» после извинений за промах в матче с «Факелом»: «Заба сказал — Заба сделал»
КДК РФС рассмотрит задержку игроками «Спартака» выхода на поле из раздевалки в матче с «Уралом»
Хусаинов назвал жалобы «Зенита» на судейство психологической атакой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости