Защитник «Спартака» Джику сравнил русский язык с французским

Защитник «Спартака» Александер Джику ответил на вопрос «СЭ» об изучении русского языка.

— Кристофер Ву занимается русским 3-4 раза в неделю.

— Я начал учить русский на сборах. Скоро продолжу. Не скажу, когда мы будем разговаривать на русском с вами, но я буду стараться. Больше всего меня впечатлил алфавит. Его сложно учить.

— Сложнее, чем французский?

— Он тоже очень сложный.

— Нравится ли тебе русская музыка?

— Иногда слушаю в машине по радио.

31-летний защитник сборной Ганы перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025-го. Он провел 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

22 марта «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 22-м туре чемпионата России. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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