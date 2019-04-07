Ольга Смородская: "ВАР поможет российскому футболу развиваться"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников, каким она видит футбол команды Юрия Семина, о происходящем с Миранчуками, ВАР и шансах "Локо" на чемпионство. Сегодня "Локомотив" в матче 22-го тура сыграет с "Зенитом"​.

– Ваше отношение к ВАР?

– Исключительно положительное. Считаю, надо применять ВАР и в чемпионате страны, а не только в Кубке. Чем скорее – тем лучше!

– Как тогда воспринимаете разговоры специалистов, которые считают, что судьи благосклонны к красно-зеленым?

– После игры с "Краснодаром" я говорила, что вопросы по пенальти есть. Что же касается благосклонности… У нас часто грешат на судей, ищут их благосклонность, объясняя этим результаты. Но здесь есть выход.

– Какой?

– Вводить ВАР. Эта система все нивелирует. Влияние судей ослабнет. ВАР поможет российскому футболу развиваться, а не стоять на месте! (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Смородской