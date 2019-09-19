Олег Романцев включен в состав технического комитета РФС

Бывший президент и главный тренер «Спартака» Олег Романцев включен в состав технического комитета Российского футбольного союза (РФС), информирует официальный сайт организации. Соответствующее решение было принято в четверг, 19 сентября, на очередном заседании Исполкома РФС.

Также в состав комитета принят бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий и консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.