Okko стал официальным спонсором «Динамо»

Онлайн-кинотеатр Okko стал новым официальным спонсором «Динамо». Сотрудничество в сезоне-2024/25 с возможностью продления предполагает как рекламные и кросс-промо опции, так и возможности и привилегии для болельщиков клуба и подписчиков сервиса.

Игроки «Динамо» будут принимать участие в активностях Okko. Онлайн-кинотеатр будет публиковать эксклюзивный контент о жизни клуба, предлагать специальные условия на подписки для болельщиков, проводить конкурсы для подписчиков и предлагать им уникальные возможности посещения матчей. На «ВТБ Арене», домашнем стадионе «Динамо», появятся особые зоны от Okko.

— Okko и футбол неразрывно связаны. Мы эксклюзивно показываем самые яркие турниры, такие как Лига чемпионов, Лига наций и Лига 1, а ещё в Okko можно смотреть все футбольные трансляции, доступные на российском ТВ. И в целом мы стремимся быть ближе к российским любителям спорта в самом буквальном смысле. Сотрудничество Okko, одного из пионеров видеостриминга в России, и ФК «Динамо», входящего в число старейших клубов в российском футболе, откроет доступ к бонусам и привилегиям как зрителям сервиса, так и болельщикам клуба, и позволит увеличить аудиторию спорта в Okko, — отметил Сергей Костров, директор по маркетингу Okko.