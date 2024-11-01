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1 ноября, 23:30

Okko стал официальным спонсором «Динамо»

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Онлайн-кинотеатр Okko стал новым официальным спонсором «Динамо». Сотрудничество в сезоне-2024/25 с возможностью продления предполагает как рекламные и кросс-промо опции, так и возможности и привилегии для болельщиков клуба и подписчиков сервиса.

Игроки «Динамо» будут принимать участие в активностях Okko. Онлайн-кинотеатр будет публиковать эксклюзивный контент о жизни клуба, предлагать специальные условия на подписки для болельщиков, проводить конкурсы для подписчиков и предлагать им уникальные возможности посещения матчей. На «ВТБ Арене», домашнем стадионе «Динамо», появятся особые зоны от Okko.

— Okko и футбол неразрывно связаны. Мы эксклюзивно показываем самые яркие турниры, такие как Лига чемпионов, Лига наций и Лига 1, а ещё в Okko можно смотреть все футбольные трансляции, доступные на российском ТВ. И в целом мы стремимся быть ближе к российским любителям спорта в самом буквальном смысле. Сотрудничество Okko, одного из пионеров видеостриминга в России, и ФК «Динамо», входящего в число старейших клубов в российском футболе, откроет доступ к бонусам и привилегиям как зрителям сервиса, так и болельщикам клуба, и позволит увеличить аудиторию спорта в Okko, — отметил Сергей Костров, директор по маркетингу Okko.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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