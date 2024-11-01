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1 ноября, 23:04

Полузащитник «Факела» Мертенс: «Если продолжим также выступать, то точно будем набирать больше очков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский полузащитник «Факела» Дилан Мертенс поделился мнением о результатах воронежской команды в РПЛ.

«В премьер-лиге мы не проигрываем на протяжении четырех матчей подряд. Нам нужно продолжать в том же духе, чтобы понемногу исправлять ситуацию в таблице. У нас получилась серия из неплохих матчей: победа над «Ахматом» в Кубке, солидная игра с «Зенитом», нулевая ничья с ЦСКА.

Поэтому, если мы продолжим также выступать, то в ближайшее время мы точно будем набирать больше очков и сможем скорее выбраться из низа турнирной таблицы. На данном этапе сезона я действительно вижу много позитива в игре и результатах «Факела», — приводит слова Мертенса Legalbet.

После 13 туров РПЛ «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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